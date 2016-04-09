На Донеччині СБУ затримала свого співробітника за вимагання грошей з підприємця (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, офіцер та представник донецьких кримінальних кіл оцінили у 10 тисяч гривень "дозвіл" на безперешкодну роботу місцевого підприємця. Надалі вони гарантували комерсанту "спокійне життя" за умови сплати щомісячної данини в залежності від обсягів бізнесу.

Співробітники спецслужби затримали обох здирників у Торецьку після отримання грошей.

Читайте такожВ Одесі затримали заступника голови Овідіопольської РДА, що вимагав хабар у $30 тисяч

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.