На Донеччині СБУ затримала свого співробітника за вимагання грошей з підприємця (фото)
15:14, 09 квітня 2016Суспільство
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Співробітники внутрішньої безпеки Служби внутрішньої безпеки України затримали у Торецьку (Дзержинську) Донецької області підполковника обласного управління СБУ та його спільника, які вимагали гроші у бізнесмена.
На Донеччині СБУ затримала свого співробітника за хабарництво / ssu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, офіцер та представник донецьких кримінальних кіл оцінили у 10 тисяч гривень "дозвіл" на безперешкодну роботу місцевого підприємця. Надалі вони гарантували комерсанту "спокійне життя" за умови сплати щомісячної данини в залежності від обсягів бізнесу.
Співробітники спецслужби затримали обох здирників у Торецьку після отримання грошей.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.
СБУ затримала підполковника свого Донецького облуправління / ssu.gov.ua
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