Три пункти пропуску на Луганщині будуть працювати цілодобово
08:17, 10 квітня 2016Суспільство
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Пункти пропуску в Кременній, на мостах до Рубіжного і Лисичанська, що на Луганщині, будуть працювати цілодобово.
Тепер через пункти пропуску можна їздити цілодобово / фото evromaidan2014.com
Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник ГУНП в Луганській області Юрій Покиньборода.
"Був у командувача і переконав його (за численними проханнями мешканців області) зробити три блокпоста цілодобовими", - повідомив він.
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Начальник ГУНП в Луганській області підкреслив, що тепер через пункти пропуску "Кремінна, міст на Рубіжне, міст на Лисичанськ" можна їздити цілодобово, висловивши надію, що "це не спричинить негативних наслідків".
Нагадаємо, 8 квітня на Луганщині через обстріли бойовиків були закриті всі пункти пропуску.
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