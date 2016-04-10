Три пункти пропуску на Луганщині будуть працювати цілодобово

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник ГУНП в Луганській області Юрій Покиньборода.

"Був у командувача і переконав його (за численними проханнями мешканців області) зробити три блокпоста цілодобовими", - повідомив він.

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Начальник ГУНП в Луганській області підкреслив, що тепер через пункти пропуску "Кремінна, міст на Рубіжне, міст на Лисичанськ" можна їздити цілодобово, висловивши надію, що "це не спричинить негативних наслідків".

Нагадаємо, 8 квітня на Луганщині через обстріли бойовиків були закриті всі пункти пропуску.