Спецслужби Франції за 5 місяців до листопадових терактів дізналися про їх підготовку - ЗМІ

Французькі спецслужби за 141 день до терактів у листопаді 2015 року отримали інформацію про їх підготовку. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на газету Le Journal du dimanche.

За її даними, в червні 2015 року співробітники спецслужб допитали французького громадянина на ім'я Ніколя, який брав участь у Сирії в бойових діях на стороні ісламістів.

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"Цей 31-річний француз провів 16 місяців у містах Ракка і Ель-Фаллуджі, а потім перебрався до Туреччини й здався владі, заявивши, що розчарувався в ідеях радикального ісламу. Його передали французькій владі. На допиті в Головному управлінні внутрішньої безпеки Ніколя повідомив, що йому відомо про підготовку великого теракту у Франції", - зазначила газета.

За словами Ніколя, головним організатором теракту повинен був стати Абдельхамід Абаауд - його згодом застрелила поліція під час штурму квартири в паризькому передмісті Сен-Дені. Абаауд, як зазначив француз, був агентом "спецслужби" терористичного угруповання "Ісламська держава", завдання якої полягало в тому, щоб "виявляти шпигунів у лавах організації в Сирії та Іраку й проводити зовнішні операції, зокрема, теракти в Європі й, можливо, в Саудівській Аравії", повідомила газета.

Як пояснив Ніколя, бойовики ІД у Франції та Бельгії готували для Абаауда плани здійснення різних терактів. Він їх попередньо оцінював, а потім відправляв двом своїм керівникам - тунісцям. Ці плани вивчав також так званий представник ІД Абу Мухаммад аль-Аднані, який перейшов до ІД із "Аль-Каїди", в якій він перебував протягом 10 років. Ніколя повідомив, що організатори терактів у Європі отримають від ІД по 50 тис. євро.

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Французькі спецслужби повторно допитали Ніколя лише 19 листопада, через шість днів після терактів у Парижі, внаслідок яких загинули 130 осіб, зазначає газета. "Наразі за причетність до ІД він утримується у в'язниці під Парижем і перебуває під слідством за звинуваченням в участі у терористичному угрупованні", - повідомляє Le Journal.