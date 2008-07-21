Ющенко передав Меркель розсекречені списки німців, які загинули в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав Німеччині розсекречені списки німців, загиблих в Україні під час Голодомору 1932-1933 років і Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ В.ЮЩЕНКО, зокрема, повідомив, що передав списки людей, які померли від голоду в 1932-1933 роках у німецьких поселеннях східної частини України. Також він передав списки осіб, інтернованих у 1944-1954 роках.

У свою чергу А.МЕРКЕЛЬ, говорячи про гуманітарну співпрацю двох країн, повідомила про домовленість провести цієї осені дні німецької культури в Україні.