РФ просить Україну видати шістьох засуджених росіян

Мін'юст РФ звернувся до міністерства юстиції України з проханням розглянути питання про видачу шести росіян. Про це йдеться в офіційній відповіді російського відомства на запит, який цитує "РБК".

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Мін'юст РФ отримав звернення шести громадян Росії, які були засуджені до позбавлення волі в Україні, але хочуть відбувати покарання на батьківщині. Згідно з повідомленням, Мін'юст України на запит не відповів.

"Необхідні документи щодо зазначених осіб направлено до Мін'юсту України для розгляду, станом на 12.04.2016 відповіді не надійшли", — уточнюється в повідомленні російського відомства.

Імена осіб, які написали звернення і статті, за яким вони були засуджені, у відповіді Мін'юсту РФ не наведено.

Відзначається, що російський і український Кримінально-процесуальні кодекси передбачають схожу процедуру видачі засуджених. Отримавши доручення Мін'юсту, служба виконання покарань повинна перевірити наявність або відсутність підстав, що перешкоджають видачі. Перешкодити видачі, наприклад, той факт, що на батьківщині засудженого будуть переслідувати за додатковими статтями, не зазначеним у запиті. Також якщо приймаюча сторона оголосить про намір звільнити засуджених, це стане підставою для відмови у видачі. Остаточне рішення про видачу приймається судом.

Мін'юст РФ 8 квітня повідомив, що доручив Федеральній службі виконання покарань підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених. Мова йде про режисера Олега Сенцова та активістів Олександра Кольченка та Геннадія Афанасьєва, які були засуджені російським судом по так званій "справі кримських терористів", а також про Юрія Солошенка, засудженого до шести років колонії суворого режиму за "шпигунство". Доручення було дане у зв'язку зі зверненням українського Мін'юсту від 10 березня

Як раніше повідомив глава СБУ Василь Грицак, з початку АТО в суди були спрямовані обвинувальні акти щодо 32 росіян, 8 з них вже отримали вирок.