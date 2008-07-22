Одна з вулиць Одеси названа ім'ям Чорновола

Одеська міськрада ухвалила рішення про перейменування вулиці Нової на вулицю Вячеслава Чорновола.

Про це повідомили УНІАН у міськуправлінні інформації.

«Рішення щодо назви вулиці на честь українського політика, лідера Народного Руху України Вячеслава Чорновола було прийняте з нагоди 70-річчя з дня його народження (В.Чорновіл народився 24 грудня 1937 р. - Прим.)», – йдеться в повідомленні.

За словами заступника начальника міськуправління Олени ВАРИЧЕВОЇ, міськрада внесла зміни також у назви деяких інших вулиць, провулків і скверів Одеси з урахуванням рекомендацій робочої групи з уточнення топонімічних назв Одеси та їх використання, а також рекомендацій історико-топонімічної комісії міськради.