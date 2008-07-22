Ющенко похвалив Газпром, Міллер похвалив Нафтогаз

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ високо оцінив те, що взаємодія «Нафтогазу України» і «Газпрому» не політизується. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Зокрема, інформуючи главу Української держави про підсумки спільної роботи ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» у першому півріччі, О.МІЛЛЕР, який сьогодні перебував з візитом у Києві, дав їм високу оцінку. «Робота будується конструктивно, обидві сторони намагаються досягти взаєморозуміння», – сказав він.

За словами О.МІЛЛЕРА, на сьогодні плани поставок газу в Україну, його транзиту через українську територію, закачування газу у підземні газосховища України відбуваються «строго за графіком», жодних проблемних питань по оперативній взаємодії немає. Керівник «Газпрому» додав, що ціна на газ для України на поточний рік залишається 179,5 долара за тисячу кубометрів. «Із задоволенням відзначаємо, що разом з НАК «Нафтогаз України» ми дуже добре і конструктивно відпрацювали перше півріччя 2008 року, в такому ж ключі думаємо працювати й надалі», – сказав О.МІЛЛЕР, висловивши сподівання, що наразі можна обговорювати підходи до 2009 року, у тому числі на довгострокову перспективу.

Зі свого боку Президент високо оцінив взаємодію «Нафтогазу України» та «Газпрому». «Я усіляко підтримую такий характер відносин, тому що дуже часто ці відносини, навіть не бажаючи цього, хотів би хтось використати у некоректних коментарях, у тому числі політичного характеру», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Найголовніше, за його словами, що сторони домовилися не політизувати ці взаємини, знаходити «зрозумілі принципи утворення ціни, формування балансу, політики транзиту, обсягів транзиту». «Це наша перспектива, і звичайно, ми хотіли б бачити цю перспективу не на рік, не на два, а закріпленою як взаємовигідний характер відносин», – відзначив глава держави.