На пунктах пропуску в зоні АТО зберігаються черги з сотень автомобілів

В зоні проведення Антитерористичної операції збільшився потік транспорту і пасажирів через пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, за минулу добу на лінії розмежування спостерігалося збільшення пасажиро-транспортного потоку майже на всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Всього через КПВВ вчора пройшла таку кількість людей і транспортних засобів: «Зайцево – 8107 людей і 1490 транспортних засобів; «Мар'їнка» – 6190 людей і 1634 транспортні засоби; «Новотроїцьке» – 6694 людини і 1706 транспортних засобів; «Гнутово» – 3392 людини і 827 транспортних засобів.

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Сьогодні вранці для перетину лінії розмежування через КПВВ «Зайцево» на в'їзд і виїзд прямувало по 150 автомобілів. У «Мар'їнці» в'їзду чекало 150 автомобілів і 250 транспортних засобів прямувало на виїзд. Через контрольний пункт «Новотроїцьке» в'їзду очікує 50 транспортних засобів і 30 - виїзду. У «Гнутово» черг не було.