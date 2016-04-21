ВР відмовилася легалізувати приватних судових виконавців

За ухвалення в першому читанні законопроекту №2508а проголосували 170 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Перший заступник міністра юстиції Сергій Шкляр, доповідаючи з проекту закону, повідомив, що цей документ є частиною пакету законопроектів, спрямованих на реформування судоустрою в Україні. Йдеться про примусове виконання рішень судів шляхом запровадження інституту приватних виконавців. Для цього їм необхідно надати статус платників податків, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Депутат з фракції "Народний фронт" Ігор Алексєєв під час обговорення заявив, що вона підтримує цей законопроект, як і інші проекти з цього пакету. "Це фундаментальна реформа виконавчої служби, ми нарешті підійшли до вирішення тієї проблеми, яка існує в Україні щодо виконання судових рішень", - сказав Алексєєв.

Водночас Олег Ляшко заявив, що його Радикальна партія не підтримуватиме цю ініціативу. "Ми не голосуватимемо за закон, який фактично узаконює колекторську діяльність", - сказав Ляшко.

Олександра Кужель ("Батьківщина") повідомила, що її політсила також не підтримуватиме ці законопроекти про приватних виконавців, а замість них пропонує власний проект закону. "Я як депутат два роки особисто звертаюся до голови Державної виконавчої служби, щоб виконати рішення суду – не виконують. Нам потрібно реформувати цю службу, а не давати їм додаткові кошти і створювати приватну компанію людей, які відбиратимуть у людей останні копійки", - сказала Кужель.

Читайте такожРада має намір легалізувати приватних детективів

Руслан Князевич ("Блок Петра Порошенка") зазначив, що рішення про запровадження інституту приватних виконавців допоможе поліпшити роботу з виконання рішень судів. "У мене дежавю: я пам'ятаю таку ж дискусію, коли ми приймали закон про приватних нотаріусів. Були такі ж залякування та інше. Зараз інститут прижився, і він набагато ефективніший, аніж інститут державних нотаріусів", – сказав Князевич. Також він нагадав, що зобов'язання провести цю реформу Україна взяла на себе в рамках асоціації з Євросоюзом і переговорів з МВФ, і на його виконання у країни залишилося півроку.

Руслан Сидорович ("Самопоміч") зазначив, виступаючи з трибуни, що критики цієї реформи забувають про неефективність Державної виконавчої служби. Цей законопроект, за його словами, може це виправити, тому його фракція підтримує таку ініціативу. "А скільки з вас пробували, як пересічний громадянин, домогтися виконання судового рішення в Державній виконавчій службі, яка є зашкарублою, неефективною, і яку безуспішно намагаються реформувати протягом 20 років", - сказав Сидорович.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції сподівається на якнайшвидше ухвалення Радою законів про приватних виконавців судових рішень, які передбачають створення інституту приватних виконавців паралельно з державними.

Прийняття відповідного законопроекту є вимогою Міжнародного валютного фонду і дасть змогу поліпшити позицію України в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.

8 жовтня 2015 року Рада ухвалила в першому читанні проект закону №2506а "Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів", внесений Порошенком.

Цим законопроектом передбачено модернізацію органів державної виконавчої служби та запроваджується інститут приватних виконавців, визначено їх правовий статус, регулюється процедура набуття та припинення права на здійснення відповідної діяльності, визначаються особливості їх фінансового забезпечення.

Законопроектом визначено, що приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після здобуття диплома магістра не менше як два роки і здав кваліфікаційний іспит. При цьому наголошується, що приватний виконавець у ході здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики у спорті та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.