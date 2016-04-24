Перша леді України закликала світ підтримати Україну на "Євробаченні-2016"

Дружина президента Марина Порошенко закликала світ підтримати Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2016".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказала сьогодні у Вінниці на сезонному відкритті фонтану Roshen.

На відкритті найбільшого в Європі і самого видовищного в світі фонтану присутні близько 30 тисяч жителів і гостей міста.

Також у заході беруть участь член ради Благодійного фонду Петра Порошенка Олексій Порошенко, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар, керівництво області та міста, сім'ї кримськотатарських переселенців, жителі та гості міста.

Нинішня програма присвячена темі Євробачення і проходить під девізом "Підтримай наших!".

У вітальному слові дружина президента зазначила: "Через декілька тижнів ми всім серцем будемо вболівати за нашу Джамалу, яка під синьо-жовтим прапором буде представляти Україну в Швеції. Виступ Джамали з історичної і одночасно автобіографічній піснею – це гучний голос України в Європі. Голос, в якому говорить душа кримськотатарського народу".

Порошенко зазначила, що "1944" - це пісня-реквієм за долю людей, які так і не повернулися додому, не обійняли своїх рідних, не посміхнулися друзям.

"Голосуючи за Джамалу, ви нагадуєте світу не тільки про мужній країні в центрі Європи, але і віддаєте свій голос за ідеали Миру, Людяності і Справедливості", - сказала Порошенко.

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Довідка УНІАН. Джамала перемогла в національному відборі на участь у "Євробаченні-2016" за підсумками глядацького та суддівського голосування. Її пісня "1944" – про трагедію кримськотатарського народу.

"Євробачення-2016" відбудеться в Стокгольмі. 10 і 12 травня пройдуть півфінали, 14 травня – фінал.