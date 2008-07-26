Повінь на Західній Україні може підмити склади отрутохімікатів

Загроза затоплення складів пестицидів і отрутохімікатів виникла на Львівщині внаслідок повені, повідомив начальник Державного управління екології і природних ресурсів у Львівській області Богдан МАТОЛИЧ на селекторній нараді в обласній адміністрації.

"З`явилася загроза затоплення складів пестицидів і отрутохімікатів в селі Сянки Турківського району", - сказав Б.МАТОЛИЧ.

За його словами, побоювання викликають також гудрони та кислотні озера фосфоритів, які є на території підприємства "Сірка" в місті Новий Розділ.