У Києві фестиваль фільмів Параджанова

У столичному кінотеатрі «Жовтень» проходить фестиваль «Сергій Параджанов: кінорежисер, художник, геній», повідомляє радіо „Київ 98 FM".

Фестиваль стартував учора і триватиме до кінця серпня.

У рамках фестивалю покажуть чотири фільми видатного кіномайстра. Це кінострічка, яка принесла С.Параджанову світову славу, - "Тіні забутих предків", а також фільми, що вибороли низку кінопремій і стали призерами фестивалів, - "Колір гранату", "Легенда про Сурамську фортецю" та "Ашик-кериб".

У фойє кінотеатру можна також переглянути репродукції художніх творів С.Параджанова.