На Прикарпатті людей знімають гелікоптерами з дахів

На Івано-Франківщині проводиться екстрена евакуація людей із сіл, розташованих поблизу річки Дністер.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив прес-секретар голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор МАРКОВСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні зранку всі сили МНС перебувають у Тлумацькому районі, зокрема, в селах Нижнів, Петрилів та інших, де повінь змусила людей вийти на дахи будинків.

Він повідомив, що в даний момент гелікоптерами людей намагаються забрати з дахів, а також врятувати худобу.

Евакуацію безпосередньо на місці керують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, голова ОДА Микола ПАЛІЙЧУК і голова Тлумацької райдержадміністрації Василь СЕНІВ.

Прес-секретар наголосив, що оскільки проводяться рятувальні роботи у Тлумацькому районі, то не вистачає рятувальників МНС на ліквідацію наслідків стихії в інших районах Прикарпаття.

ОДА просить людей з розумінням поставитися до ситуацію.