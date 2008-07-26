На Прикарпатті людей знімають гелікоптерами з дахів
Екстрена евакуація у зоні річки Дністер
На Івано-Франківщині проводиться екстрена евакуація людей із сіл, розташованих поблизу річки Дністер.
Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив прес-секретар голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор МАРКОВСЬКИЙ.
За його словами, сьогодні зранку всі сили МНС перебувають у Тлумацькому районі, зокрема, в селах Нижнів, Петрилів та інших, де повінь змусила людей вийти на дахи будинків.
Він повідомив, що в даний момент гелікоптерами людей намагаються забрати з дахів, а також врятувати худобу.
Евакуацію безпосередньо на місці керують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, голова ОДА Микола ПАЛІЙЧУК і голова Тлумацької райдержадміністрації Василь СЕНІВ.
Прес-секретар наголосив, що оскільки проводяться рятувальні роботи у Тлумацькому районі, то не вистачає рятувальників МНС на ліквідацію наслідків стихії в інших районах Прикарпаття.
ОДА просить людей з розумінням поставитися до ситуацію.