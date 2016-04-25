Звинувачуваний у державній зраді "азовець" Краснов припинив сухе голодування
Голова цивільного корпусу "Азов Крим" Станіслав Краснов, якого звинувачують у державній зраді, припинив сухе голодування.
Про це він заявив у понеділок, 25 квітня, під час судового засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після госпіталізації Краснова до лікарні швидкої допомоги його повернули до зали суду. Лікарі прийшли до висновку, що Краснов може брати участь у судовому засіданні.
Перед цим Шевченківський райсуд дав дозвіл на огляд підозрюваного лікарями.
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Шевченківський райсуд Києва завтра о 8:30 продовжить розгляд клопотання щодо продовження арешту Краснова.
Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Апеляційний суд Києва визнав законним арешт Краснова. Заслухавши рішення суду, Краснов на знак протесту оголосив голодування.