Звинувачуваний у державній зраді "азовець" Краснов припинив сухе голодування

Про це він заявив у понеділок, 25 квітня, під час судового засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після госпіталізації Краснова до лікарні швидкої допомоги його повернули до зали суду. Лікарі прийшли до висновку, що Краснов може брати участь у судовому засіданні.

Перед цим Шевченківський райсуд дав дозвіл на огляд підозрюваного лікарями.

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Шевченківський райсуд Києва завтра о 8:30 продовжить розгляд клопотання щодо продовження арешту Краснова.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Апеляційний суд Києва визнав законним арешт Краснова. Заслухавши рішення суду, Краснов на знак протесту оголосив голодування.