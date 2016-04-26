Суд продовжив арешт обвинуваченого у державній зраді Краснова

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суд оголосив сьогодні.

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 24 червня термін утримання під вартою голови громадянського корпусу "Азов-Крим" Станіслава Краснова.

Як повідомляв УНІАН, інформація про затримання Краснова співробітниками СБУ з'явилася 28 лютого. Активіст заявив про побої і катування під час затримання. На обличчі у нього були видні сліди побиття.

У ніч проти 2 березня Краснова звільнили з ізолятора СБУ після закінчення передбаченого законодавством терміну утримання під вартою до рішення суду про обрання запобіжного заходу.

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Під час судового засідання 3 березня Краснов втратив свідомість, після чого був доставлений у Київську міську лікарню №3 і поміщений у відділення реанімації. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням браслета.

3 березня слідчий СБУ оголосив Краснову підозру у причетності до тероризму і державній зраді.

Краснов наполягає, що СБУ сфальшувала справу проти нього.

21 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував Краснова до 26 квітня.

31 березня Апеляційний суд Києва спочатку переніс розгляд апеляційної скарги адвокатів на запобіжний захід Краснову на 5 квітня, а потім на 11 квітня.