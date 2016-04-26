Обстріл банку в Одесі: поліція розглядає версію навмисного пошкодження майна (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, відомості за фактом того, що сталося в ніч на 26 квітня, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), а також ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Як зазначили в главку, попередньо встановлено, що зловмисник з реактивного протитанкового гранатомета (РПГ-26) здійснив постріл у приміщення банку "Південний", розташованого на вул. Краснова 6-А. Пошкоджено металеві стійки секцій і скляних панелей, а також ліфтову шахту фінансової установи. Постраждалих немає.

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"У ході огляду місця події вилучено фрагменти металу. Крім того, на вул. Краснова, між деревами, виявлено предмет, схожий на корпус реактивної протитанкової гранати, який вилучено з місця події. Всі речові докази направлено на експертне дослідження", - зазначили у відділі.

Зараз поліція встановлює осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 25 квітня близько 23.30 в шахті ліфта адміністративної будівлі банку "Південний", розташованого на вулиці Краснова, стався вибух.

Під час огляду території через дорогу, навпроти будівлі банку - в кущах, поліцейські виявили "РПГ-26", з якого було здійснено постріли в будівлю. Головне відділення банку "Південний" в Одесі розташоване в п'ятиповерховій будівлі – в житловому секторі, поряд з цим фінансовим офісом – жвава швидкісна магістраль, що з'єднує Київський район міста з історичним центром.