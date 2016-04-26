В Одесі будівлю банку обстріляли з гранатомета: опубліковані фото й відео

07:37, 26 квітня 2016
Суспільство
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Вибух, що пролунав у ніч на 26 квітня в офісі банку "Південний" в Одесі, стався в результаті обстрілу установи з гранатомета "Муха".

Відстріляний тубус від гранатомета знайшли в кущах через дорогу від будівлі: судячи з усього, стрілець або стрілки просто викинули, залишивши правоохоронцям важливий доказ, передає Таймер.

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Нагадаємо, що внаслідок вибуху в офісі банку в Одесі постраждалих немає.

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