В Одесі будівлю банку обстріляли з гранатомета: опубліковані фото й відео
07:37, 26 квітня 2016Суспільство
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Вибух, що пролунав у ніч на 26 квітня в офісі банку "Південний" в Одесі, стався в результаті обстрілу установи з гранатомета "Муха".
Відстріляний тубус від гранатомета знайшли в кущах через дорогу від будівлі: судячи з усього, стрілець або стрілки просто викинули, залишивши правоохоронцям важливий доказ, передає Таймер.
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Нагадаємо, що внаслідок вибуху в офісі банку в Одесі постраждалих немає.
Відео з місця вибуху в банку "Південний" #Одеса#вибух#банкпивденный#24tvua#tsn@24tvua@tsnua@poroshenkopic.twitter.com/l9HEEFIwI5— Oleg Sukhorukov (@imsukhorukov) April 25, 2016
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