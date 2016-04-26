В Одесі будівлю банку обстріляли з гранатомета: опубліковані фото й відео

Відстріляний тубус від гранатомета знайшли в кущах через дорогу від будівлі: судячи з усього, стрілець або стрілки просто викинули, залишивши правоохоронцям важливий доказ, передає Таймер.

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Нагадаємо, що внаслідок вибуху в офісі банку в Одесі постраждалих немає.