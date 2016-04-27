В Одесі трамвай, який зійшов з рейок, зіткнувся з вантажівкою (відео)

Як повідомила УНІАН прес-секретар управління патрульної поліції Одеси Алла Марченко, ДТП сталася в районі Глухого моста (Пересип), з боку вулиці Балківської.

«На місці працює слідчий, а також техніки – необхідно вагон поставити на рейки», - зазначила Марченко. За її даними, пасажирка трамваю дістала травми.

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За попередніми даними, трамвай зійшов з рейок на повороті, в результаті чого виїхав на автодорогу, де зіткнувся з вантажівкою.

У вагоні розбиті стекла, на корпусі – значні вм'ятини, також у результаті удару пошкоджена електрична опора.