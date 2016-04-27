Антикорупційний рейд на Одещині: ЗМІ повідомили про затримання 6 прокурорів
17:13, 27 квітня 2016Суспільство
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Обласне управління СБУ в Одеській області проводить антикорупційний рейд, покликаний очистити ряди прокуратури від корумпованих співробітників.
Станом на 13:00 було затримано 6 прокурорів / Фото УНІАН
Захід проводиться по всій Одещині, перевірці піддаються всі прокуратури, як в Одесі, так і в області, повідомляє ZN.UA.
Згідно з повідомленням, станом на 13:00 було затримано 6 прокурорів, троє – в Одесі і троє - в області.
Відзначається, що джерело в центральному управлінні СБУ підтвердило проведення обшуків і зазначило, що "захід у розпалі".
Джерело в прокуратурі повідомило, що одного з прокурорів затримали за підозрою в отриманні хабара. Джерела зазначають, що кількість затриманих може змінюватися.
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