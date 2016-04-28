Голлівудський актор Орландо Блум приїхав на Донбас: ЗМІ розповіли про мету візиту до Слов'янська (фото, відео)

Артист побував у Святогорську, Слов'янську і Краматорську, передає ТСН.

У Слов'янську зірка стрічки "Пірати Карибського моря" приїхав до школи №13, щоб особисто перевірити, як йдуть справи у місцевому навчальному закладі. За словами мешканців, останній рік фонд ЮНІСЕФ дуже сильно допомагає регіону. Багато шкіл отримали нові меблі, сантехніку.

На схід України Блум приїхав без попередження, воліючи зберегти свій візит у таємниці.

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Після насиченого дня у Слов'янську Блум поїхав до Краматорська, де відвідав місцеве арт-кафе "Фієста".

Нагадаємо, у середу, 27 квітня, стало відомо, що відомий голлівудський актор Орландо Блум приїхав на підконтрольну Україні територію Донбасу як посол доброї волі ЮНІСЕФ.