CБУ про можливу ескалацію в Одесі: Заходи безпеки вже посилені

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і будемо обов'язково реагувати у правовій площині на будь-яку ескалацію. Заходи безпеки вже посилені. І ми з поліцією працюємо над тим, щоб забезпечити громадський порядок і попередити можливі провокації та екстремістські дії", - сказав Ткачук.

За його словами, на сьогодні в СБУ немає якось конкретної інформації, що в Одесі готуються теракти чи екстремістські дії.

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Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд відмовив владі міста у забороні на проведення під час травневих свят масових заходів на Куликовому полі, де традиційно збираються проросійські активісти.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300.