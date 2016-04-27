Суд Одеси відмовив у забороні масових заходів на Куликовому полі на травневі

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, виконавчий комітет Одеської міської ради звернувся з позовом про заборону 1-10 травня проводити на Куликовому полі різні заходи.

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Зокрема, демонстрації та інші мирні зібрання, присвячені пам'яті загиблих 2 травня, учасників Антитерористичної операції, заходи, присвячені військово-патріотичному вихованню молоді «Дню патріотичної пісні». За словами позивача, проведення заходів несе загрозу безпеці громадян, оскільки приверне увагу «великої кількості радикально налаштованих осіб, які мають протилежні громадянські позиції». Наслідком цього можуть стати масові заворушення, шкода здоров'ю та життю людей.

На думку суду, доводи позивача є необґрунтованими.

«Громадські організації-відповідачі повідомляли позивачу про намір проводити будь-які заходи 1-10 травня, а тому фактично намагалися реалізувати свої права на мирні зібрання, тому і обмежити їх не можна», - зазначили в прес-службі. На думку суду, виняток становить лише одна організація - «Автомайдан-Одеса». Остання планує проведення заходів з військово-патріотичного виховання молоді, в ході яких використовуватиме макети габаритної зброї й піротехніку, однак які саме - не вказала.

Використання на мирних зібраннях піротехніки не забороняється, але є винятки. Зокрема, як зазначили в прес-службі, згідно з Тимчасовими правилами обороту в Україні побутових піротехнічних виробів, затверджених наказом МВС №1649 від 23 грудня 2003), пуд час проведення масових заходів забороняється використання піротехнічних виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів.

У результаті суд врахував, що позивач (виконком) не надав жодних належних доказів» того, що проведення заходів, про які його сповіщали, можуть створити реальну небезпеку заворушень чи загрозу здоров'ю населення. Суд також визнав необґрунтованими доводи позивача про можливість скупчення осіб з протилежними громадянськими позиціями, оскільки «право на мирне зібрання не може бути обмежене у разі наявності груп людей з різними поглядами».

«Одеський окружний адміністративний суд постановив обмежити громадську організацію «Автомайдан-Одеса» в реалізації права на мирне зібрання шляхом заборони використання макетів габаритного зброї та піротехніки під час проведення мирних зібрань на Куликовому полі в період з 1 по 10 травня 2016 року. В задоволенні решти позовних вимог відмовлено», - заявили в прес-службі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.