ФСБ офіційно пояснила затримання Віри Савченко на кордоні РФ
15:29, 28 квітня 2016Суспільство
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Автомобіль з сестрою Надії Савченко був затриманий на російському кордоні, так як та перебуває в розшуку.
Савченко оголосили у федеральний розшук / Фото УНІАН
Про це повідомляє ТАСС.
"Вірі Савченко не дозволили залишити територію Росії, так як знаходиться у федеральному розшуку у справі про неповагу до суду", - повідомили в прес-службі прикордонного управління ФСБ у Ростовській області.
Це перший офіційний коментар з приводу инцедента з Вірою Савченко.
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Нагадаємо, що на українсько-російському кордоні сестра Надії Савченко Віра пробула шість годин.
Протягом цього часу її намагалися вмовити вийти з машини і проїхати в поліцію для допиту. Через годину після приїзду консулів їй повернули паспорт.
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