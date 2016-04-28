ФСБ офіційно пояснила затримання Віри Савченко на кордоні РФ

15:29, 28 квітня 2016
Суспільство
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Автомобіль з сестрою Надії Савченко був затриманий на російському кордоні, так як та перебуває в розшуку.

Вера Савченко / Фото УНИАН

Про це повідомляє ТАСС.

"Вірі Савченко не дозволили залишити територію Росії, так як знаходиться у федеральному розшуку у справі про неповагу до суду", - повідомили в прес-службі прикордонного управління ФСБ у Ростовській області.

Це перший офіційний коментар з приводу инцедента з Вірою Савченко.

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Нагадаємо, що на українсько-російському кордоні сестра Надії Савченко Віра пробула шість годин.

Протягом цього часу її намагалися вмовити вийти з машини і проїхати в поліцію для допиту. Через годину після приїзду консулів їй повернули паспорт.

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