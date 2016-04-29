У Дніпропетровську на залізничному вокзалі затримано військовослужбовця з великою кількістю гранат та патронів (фото)

11:16, 29 квітня 2016
Суспільство
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У Дніпропетровську на залізничному вокзалі 28 квітня поліцейські затримали військовослужбовця, в рюкзаку якого виявлено велику кількість гранат та патронів.

Фото dp.npu.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

"39-річний чоловік перевозив у рюкзаку 10 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1, запали до них та 735 патронів різного калібру. Як пояснив затриманий, цього дня він виїхав із зони АТО і забув здати боєприпаси", - йдеться у повідомленні поліції.

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Небезпечний вантаж вилучений та направлений на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУНП.

Фото dp.npu.gov.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Фото dp.npu.gov.ua

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