Бійці із зони АТО привітали українців з Великоднем: Будьмо відважними, ворог не пройде (відео)

Відеозапис привітання штаб АТО розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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"Україно, сердечно вітаємо тебе з Великоднем! Будь впевнена, ворог не пройде. А якщо й наважиться, то його зустрінуть твої сини – справжні воїни, які готові дати гідну відсіч агресору. Захищати Україну – велика честь для кожного. Тож українці, будьмо відважними!", - звертається військовий капелан 80-ї ОДШБ ВДВ отець Тарас Коцюба.

Сьогодні православні християни святкують Воскресіння Христове або Великдень – головне християнське свято.

Після Великодня делегація з священників повезе благодатний вогонь з Єрусалима в зону АТО. Там, на передовій, свою службу несуть і капелани Київського патріархату.