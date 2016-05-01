"Азов" показав підготовку до демонстрації бронетехніки в Одесі (відео)
На Куликовому полі в Одесі відбулася репетиція напередодні масштабного заходу - показу бронетехніки Нацгвардії та поліції.
Відеозапис опублікований на сторінці полку "Азов" у YouTube.
"У місті Одеса відбулася репетиція масштабного заходу - показу бронетехніки сил НГУ і нацполіці", - сказано в анотації до відео.
Нагадаємо, до Одеси вже прибуло щонайменше 300 бійців "Азову" з Маріуполя.
У місті на травневі свята, насамперед 2 травня, охорону правопорядку забезпечуватимуть близько 3 тисяч правоохоронців.
Читайте такожВ Одесі 2 травня на Куликовому полі встановлять металошукачі
Під час травневих свят вулиці міста також патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці. Через можливі непередбачені обставини під час свят посилено заходи з екстреного реагування медиків у разі потреби.
Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька проукраїнських активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися, також почалася пожежа в Будинку профспілок, через яку й загинула більшість людей.