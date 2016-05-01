"Азов" показав підготовку до демонстрації бронетехніки в Одесі (відео)

Відеозапис опублікований на сторінці полку "Азов" у YouTube.

"У місті Одеса відбулася репетиція масштабного заходу - показу бронетехніки сил НГУ і нацполіці", - сказано в анотації до відео.

Нагадаємо, до Одеси вже прибуло щонайменше 300 бійців "Азову" з Маріуполя.

У місті на травневі свята, насамперед 2 травня, охорону правопорядку забезпечуватимуть близько 3 тисяч правоохоронців.

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Під час травневих свят вулиці міста також патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці. Через можливі непередбачені обставини під час свят посилено заходи з екстреного реагування медиків у разі потреби.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька проукраїнських активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися, також почалася пожежа в Будинку профспілок, через яку й загинула більшість людей.