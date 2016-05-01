Бійці "Альфи" почали патрулювати Одесу (фоторепортаж)

Бійці Одеського управління СБУ, а також з інших областей і бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" із зони АТО почали патрулювання Одеси. Про це повідомляє місцеве видання 048.ua.

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В обласному управлінні СБУ запевняють, що сепаратистам не вдасться провести провокації в місті, оскільки вони не контролюють ні ситуацію, і не користуються схваленням одеситів.

Раніше керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначив, що в Одесу спрямовані "кілька підрозділів "Шайтанбату". Це одне з управлінь центру спецоперацій "Альфа", яке постійно дислокується в зоні АТО і безпосередньо бере участь в бойових операціях.

"Їх називають "хірургами війни". Вони будуть знаходитися на свята на бойовому чергуванні, а у разі появи будь-якої додаткової інформації про можливі загрози будуть невідкладно на неї реагувати", - розповів Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, охороняти правопорядок в Одесі під час травневих заходів будуть більше 3 тис. правоохоронців, у тому числі 400 бійців Нацгвардії.

За даними поліції, 2 травня вхід на Куликове поле буде можливий тільки через металошукачі (рамки).