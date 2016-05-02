Частина сил Нацгвардії і поліції залишаться в Одесі по 10 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні пізно ввечері на екстреному брифінгу.

Він зазначив, що бійці, які прибули раніше в Одесу, розміщені на базах в межах міста і в передмісті.

Як зазначив Саакашвілі, напередодні, 1 травня, він відвідав місця дислокації військових і поліцейський, привітав їх з Великоднем.

"Це чудові мотивовані хлопці", - сказав Саакашвілі. Зазначивши, що на нього справили гарне враження бійці полку "Азов".

Він наголосив, що декому не сподобалася присутність "Азова" в місті.

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"Люди, яким не подобаються українські військові, не повинні жити в Україні... Переважна більшість одеситів зустріли хлопців радо, з ентузіазмом і дякували за забезпечений спокій", - заявив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі громадський порядок забезпечували понад 3 тис. правоохоронців, з яких половина – сили з Києва та інших регіонів України.