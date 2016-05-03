Фейкові цитати Гітлера, росіяни-раби в Україні та Порошенко-"фюрер": огляд антиукраїнської пропаганди у росЗМІ

Про це йдеться у черговому огляді DisinfoReview, підготовленому у офісі верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні, в якому спростовуються міфи російської пропаганди, передає "ЄвроПравда".

Зокрема, російський пропагандист Дмитро Кисельов у своїй програмі представив "розслідування", згідно з яким США ставляться до України так само, як і Адольф Гітлер.

Як наголошується в огляді, весь сюжет Кисельова побудований на фейкових цитатах Гітлера.

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Інший російський журналіст Володимир Соловйов у своїй програмі намагався переконати аудиторію, що росіян перетворюють на рабів в Україні.

Розповіді про нібито пригноблену російську меншину також були повторені під час шоу Петра Толстого, продемонстрованому лише два дні потому.

У шоу Толстого президента України Петра Порошенка називають "фюрером", а українське місто Одеса описується як останній оплот російської культури в Україні.

Одним з найбільш поширених сюжетів, в яких через ЗМІ поширюють дезінформацію, є трагедія рейсу МН17.

Зокрема, минулого тижня низка британських ЗМІ на підставі документального фільму ВВС поширила інформацію, що літак міг бути збитий пострілом з українського винищувача, а не ракетою "земля-повітря".