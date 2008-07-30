В районі міста Чоп вода підніметься до 10 метрів

Сьогодні очікується значний – до 10 м – підйом води в районі Чопа, що на Закарпатті. Фахівці запевняють, що реконструйована минулого року дамба достатньо висока і міцна, щоб витримати повінь.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в управлінні інформації та зв`язків із громадськістю Закарпатської ОДА, на сьогодні в Закарпатті залишаються підтопленими 27 населених пунктів у Тячівському і Рахівському районах. Загалом у воді 2 тис. 443 дворогосподарств, підтоплено або пошкоджено 1 тис. 307 будинків у згаданих і Хустському районі, а також 3 тис. 655 га сільгоспугідь у Міжгірському, Тячівському, Ужгородському і Берегівському районах. Наразі без електрозв`язку залишаються 6 населених пунктів у Тячівському і Рахівському районах.

У Рахівському районі відселена 71 людина. До всіх населених пунктів області забезпечено під`їзди. Для ліквідації наслідків паводку, зокрема розчистки доріг, русел річок, очистки колодязів і дворогосподарств тощо, задіяна техніка МНС (20 одиниць, зокрема, 8 мотопомп), облавтодору (196 од.), облводгоспу (32 од.) та інших служб. У постраждалі населені пункти забезпечено підвіз питної води, хліба, працюють польові кухні.