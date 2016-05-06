Україна має припинити військову співпрацю з Росією за програмами НАТО - експерт

Про це на прес-конференції «Розрив коопераційних зв'язків з РФ у військово-технічній сфері. Чи є альтернатива для ОПК України?» повідомив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Михайло Самусь.

За словами експерта, Україна і Росія продовжують співпрацю за програмою SALIS з перевезень надважких і великогабаритних вантажів в інтересах Альянсу.

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"Згадаймо програму SALIS, це досить парадоксальна за нинішніх умов програма, де беруть участь Росія і Україна, які виконують польоти на літаках АН-124 на користь НАТО. Тобто в умовах, коли Росія веде війну проти України, а НАТО ввело санкції проти Росії, Росія і Україна є партнерами у програмі, яка виконує свої завдання в рамках НАТО", - сказав експерт.

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За його словами, Україна має ініціювати припинення даної програми у такому форматі і запропонувати Альянсу нову співпрацю, але без участі Росії.

"Тут Україна має дуже великий арсенал можливостей, одна з них - це просто заявити про вихід з цієї програми і перепідписати договір з НАТО безпосередньо, без участі російських компаній", - сказав Самусь.

На його думку, Україна може самостійно виконувати цю програму, оскільки має необхідну кількість літаків. Також він зазначив, що саме "Антонов" є розробником цього літака, і у нього є усі права на модернізацію, ремонт, супровід цих літаків, а у Росії цього немає.

"Тобто Росія не може без України брати участь у SALIS, а Україна може. Наш Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння закликає замислитися над цим питанням, оскільки у липні буде саміт НАТО, можливо, це питання варто порушити і українській владі у переговорах з партнерами по НАТО", - зазначив Самусь.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році, після анексії Криму російськими військами, український уряд повністю припинив відвантаження до Росії товарів військового призначення, а 16 червня того самого року президент країни Петро Порошенко повністю заборонив будь-яку співпрацю з РФ у сфері військово-промислового комплексу.

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Проте, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру, Україна минулого року експортувала до Росії товарів військового призначення на суму 72 млн дол. Загальний експорт зброї України у різні країни у минулому році становив 323 млн дол., що удвічі менше, ніж у 2014 році.

За даними Державної служби експортного контролю, Україна у 2015 році не продавала Росії зброю і товари військового призначення.