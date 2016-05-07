СБУ затримала на хабарі одного з керівників миколаївської прикордонної служби

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. "Майор-здирник налагодив протиправну схему отримання щомісячних хабарів від підприємців, які працюють у портах Миколаївщини, за безперешкодне оформлення прикордонного контролю", - йдеться в повідомленні.

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Співробітники спецслужби затримали прикордонника разом із посередником у центрі Херсона під час одержання $11,5 тис.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди). Тривають невідкладні слідчі дії. Зловмисникам планується оголосити про підозру та застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначили в СБУ.