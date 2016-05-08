Тука: міжвідомчі мобільні групи на кордонах не вирішать проблему незаконного розмитнення товарів

Таку думку заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука висловив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Читайте такожТука: Про поновлення роботи КПВВ у Станиці Луганській не може бути і мови

"Я переконаний, що якщо є політична воля, то нічого надскладного в цьому (наведенні порядку на митницях за три тижні) немає. Треба розуміти, коли прем'єр-міністр говорив про мобільні групи, то існує декілька принципово різних схем розмитнення вантажів. На жаль, переважна більшість вантажів, що розмитнюється незаконним шляхом, не розмитнюються на тих митницях, які розташовані безпосередньо на кордоні. І мобільні групи цю проблему не вирішать", - зазначив він.

За словами Туки, незаконне розмитнення товарів здійснюється у цивільних зонах далеко від кордонів.

"Якщо подивитися за обсягом, за вартістю вантажів, то я переконаний, що більшість вантажів проходять не через кордон заходу, а через портові переходи. І, по-друге, це такі вантажі, як, наприклад, нафта, електроенергія, аміак. Тобто це вантажі, очистку яких ми не спостерігаємо візуально", - додав він.

При цьому Тука зазначив, що ініціатива створення такого підрозділу не буде зайвою.

"Вони будуть додатковим контролем за фурами, які перетинають кордон, їх там чимало. Яким чином вони проходять митне очищення, фахівці знають краще", - сказав він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав три місяці на наведення порядку на Львівській митниці.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що найближчим часом на кордоні розпочнуть роботу 20 мобільних міжвідомчих груп по боротьбі зі зловживаннями на митницях і порушеннями митних правил.