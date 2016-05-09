У Харкові життю пораненого правоохоронця нічого не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу на місці події повідомила начальник відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

За її словами інформація про отримання поліцейським кульового поранення не підтверджується.

«Скоріше за все, це був удар якимось тяжким предметом. Можливо, це кастет. За останньою інформацією, яка надійшла з лікарні його життю нічого не загрожує», - сказала Дубовик. За її відомостями працівники поліції близько 17.00 під час патрулювання побачили в районі перехрестя вулиці Сумської та Ярослава Мудрого автомобіль, який проходив по орієнтуванню. Коли поліцейські підійшли до авто, то вони побачили у відкрите вікно зброю. Після цього відбувся конфлікт між правоохоронцями та людьми, які були в автомобілі.

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Дубовик наголосила, що за попередньою інформацією вогонь у повітря відкрили правоохоронці. За фактом події відкрито кримінальне провадження за двома статтями – перешкоджання роботі правоохоронців та перевищення службових повноважень самими правоохоронцями. Вона зазначила, що відповідна кваліфікація обумовлена необхідністю всестороннього вивчення доказів та об’єктивного слідства.

Дубовик підкреслила, що на цей час ніхто не затриманий. Зараз правоохоронці будуть досліджувати автомобіль, на якому пересувалися учасники конфлікту.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові під час сутичок біля Меморіалу Слави постраждав поліцейський. Під час спроби розборонити учасників конфлікту підполковнику поліції прийшовся в обличчя удар держаком прапора. Внаслідок цього у чоловіка був розбитий ніс і подряпане підборіддя.