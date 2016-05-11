Скандальний російський журналіст Кушанашвілі просить скасувати заборону на в'їзд до України

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відкриті листи до глави Служби безпеки України Василя Грицака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Крім того, журналіст нагадав, що вважає таку заборону української сторони несправедливою й необґрунтованою.

"Я ніколи, ніколи, ніколи не був ворогом України, і в думці немає ставати таким, і в гарячковому сні я уявити не міг, що мене так затаврують", - наголосив Кушанашвілі.

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Крім того, він вважає абсурдною ситуацію, коли "позбавлений можливості працювати в Росії, бо любить Україну", а остання його "відкидає".

Раніше Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну на три роки російському телеведучому Отару Кушанашвілі, який різко висловлювався про Україну.

В одному з останніх інтерв'ю він заявив: "Мені здається, що тільки один погляд прем'єр-міністра країни, в яку я збираюся їхати, свідчить про те, що рівень психопатії є дуже високим... По очах його видно, що він не в собі. І виходячи з того, що він є одним з керівників держави, який веде цю війну, можна сказати, що з київською стороною щось не так... Але якщо ви мене запитаєте, за кого я, звичайно, я за Російську Федерацію, в якій живу і яку люблю".