Міносвіти дозволить використання сертифікату ЗНО при вступі до вишу упродовж 4 років
13:23, 11 травня 2016Суспільство
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Міністерство освіти і науки дозволить використання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) при вступі до вищих навчальних закладів впродовж 2-4 років, а не лише у рік його складання.
Даний момент сертифікати дійсні тільки безпосередньо в рік здачі тестування / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила в ході засідання уряду.
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"Це зовнішнє оцінювання в 2016 році проводиться за такою методологією і далі будуть створюватися так тести, щоб сертифікати цього оцінювання були дійсні упродовж 2-4 років", - сказала міністр.
Вона зазначила, що на даний момент сертифікати дійсні тільки безпосередньо в рік здачі тестування.
За словами міністра, це пов'язано з тим, що раніше не було методики порівняння результатів ЗНО різних років.
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