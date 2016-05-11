Міносвіти дозволить використання сертифікату ЗНО при вступі до вишу упродовж 4 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила в ході засідання уряду.

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"Це зовнішнє оцінювання в 2016 році проводиться за такою методологією і далі будуть створюватися так тести, щоб сертифікати цього оцінювання були дійсні упродовж 2-4 років", - сказала міністр.

Вона зазначила, що на даний момент сертифікати дійсні тільки безпосередньо в рік здачі тестування.

За словами міністра, це пов'язано з тим, що раніше не було методики порівняння результатів ЗНО різних років.