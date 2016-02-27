Уряд проведе експеримент із вступом до магістратури за допомогою ЗНО
Уряд підтримав проведення експерименту, який передбачає складання вступних випробувань до магістратури з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
"За основу взято позитивний досвід запровадження ЗНО при вступі до вищих навчальних закладів, завдяки чому вдалося побороти корупційні ризики та забезпечити проведення об’єктивного конкурсу найкращих абітурієнтів", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБільше половини українців підтримують вступ до вишів через ЗНО - опитування
Сьогодні умови вступу до магістратури визначають самі вищі навчальні заклади, що, на думку урядовців, унеможливлює чесний та прозорий конкурс.
Наразі експеримент передбачає реформування вступу до магістратури на одну з найпрестижніших спеціальностей – «Право». "Окремі вищі навчальні заклади, які приєдналися до проекту, розроблять якісний та конфіденційний тест, проведення якого забезпечить Український центр оцінювання якості освіти", - зазначили в уряді.
Читайте такожВступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться 11 липня