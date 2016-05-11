Дебати у справі Карпюка і Клиха в чеченському суді знову не відбулися

Як передає Радіо Свобода, суддя Вахіт Ісмаїлов заявив про "анонімні погрози", які надходять представникам колегії присяжних засідателів. Суддя заявив, що просить для присяжних державного захисту.

"Суддя заявив про погрози, отже, йому надійшла така інформація. Це не могли бути погрози з боку захисту: у нас телефонів присяжних немає. Отже, це були погрози на користь звинувачення", - зазначив адвокат Карпюка Докка Іцлаєв.

У справі, яку розглядає Верховний суд Чечні у Грозному, українців Карпюка і Клиха звинувачують в "участі в банді", вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк у часи першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню, а Карпюк у кінці 1994 й на початку 1995 року сам брав у них участь. Крім того, їм інкримінують участь у ті роки в організації "УНА-УНСО" (насправді тоді це були дві окремі організації), що заборонена в Росії з 2014 року.

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За даними засобів інформації, російські спецслужби викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському місті Орлі. Обидва заперечують свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а визнання були отримані російським слідством під тортурами.

У лютому в Росії правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що визнав політичними в’язнями громадян України Карпюка і Клиха, яких там утримують за ґратами.