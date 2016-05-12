Тернопільською областю пронісся смерч (відео)

Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру в Facebook.

"Сьогодні (11 травня - ред.) спостерігався смерч біля села Івачів Долішній, що на Тернопільщині", - йдеться в повідомленні.

У гідрометцентрі зазначили, що це незвичне природне явище для даного регіону.

Читайте такожУ США екстримали зняли величезний торнадо з рекордно близької відстані (відео)

Очевидці опублікували в Youtube відео цього природного явища.