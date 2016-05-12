Тернопільською областю пронісся смерч (відео)
04:28, 12 травня 2016Суспільство
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У середу, 11 травня, Тернопільською областю пронісся смерч.
Це незвичне природне явище для даного регіону / facebook.com/ukrgmc.official
Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру в Facebook.
"Сьогодні (11 травня - ред.) спостерігався смерч біля села Івачів Долішній, що на Тернопільщині", - йдеться в повідомленні.
У гідрометцентрі зазначили, що це незвичне природне явище для даного регіону.
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Очевидці опублікували в Youtube відео цього природного явища.
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