Україна може відмовитися від участі в Євробаченні-2017 в разі перемоги Росії цього року

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

"Про альтернативу змушений думати. Якщо переможцем стане людина по імені Лазарєв, думаю, в наступному році UA:Перший знову відмовиться від участі в конкурсі", — написав директор НТКУ.

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Як відомо, НТКУ "UA:Перший" займається організацією участі українських представників у міжнародному пісенному конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами букмекерів, Джамала опинилася на четвертому місці серед претендентів на перемогу в пісенному конкурсі. Перемогу Лазарєва вважають найбільш вірогідною.