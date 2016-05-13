Україна може відмовитися від участі в Євробаченні-2017 в разі перемоги Росії цього року
11:44, 13 травня 2016Суспільство
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Генеральний директор Національної телекомпанії України (НТКУ) "UA:Перший" Зураб Аласанія заявив, що в разі перемоги на Євробаченні-2016 російського співака Сергія Лазарєва, Україна відмовиться від участі в конкурсі в наступному році.
НТКУ "UA:Перший" займається організацією участі українських представників у Євробаченні / epizod.ua
Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
"Про альтернативу змушений думати. Якщо переможцем стане людина по імені Лазарєв, думаю, в наступному році UA:Перший знову відмовиться від участі в конкурсі", — написав директор НТКУ.
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Як відомо, НТКУ "UA:Перший" займається організацією участі українських представників у міжнародному пісенному конкурсі.
Як повідомляв УНІАН, за прогнозами букмекерів, Джамала опинилася на четвертому місці серед претендентів на перемогу в пісенному конкурсі. Перемогу Лазарєва вважають найбільш вірогідною.
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