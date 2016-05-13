У Дніпропетровській області за вимагання хабара затримали поліцейського
16:14, 13 травня 2016Суспільство
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Співробітники управління внутрішньої безпеки в Дніпропетровській області спільно з військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону затримали поліцейського за вимагання хабара.
Поліцейський вімогал хабар / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, інспектор поліції одного з територіальних відділів вимагав 30 тис. грн за не притягнення громадянина до кримінальної відповідальності.
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Правоохоронця було затримано 12 травня після отримання ним частини коштів в сумі 10 тис. грн.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди посадовою особою") тривають відповідні слідчі дії.
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