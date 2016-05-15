Джамала назвала свого фаворита у фіналі Євробачення

Співачка Джамала, яка перемогла сьогодні на пісенному конкурсі Євробачення-2016 у Швеції, розповіла, що сама при можливості проголосувала б за представницю Австралії. Про це пише "РБК-Україна".

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"Мене запитували, яку б вибрала пісню на Євробаченні. Я б особисто проголосувала за Австралію", - відповіла співачка.

Вона додала, що як композитор високо оцінила пісню представниці Австралії. Крім того, Джамала подякувала австралійцям за підтримку на конкурсі.

Австралійка Демі Ім виступила на " Євробаченні-2016 з піснею Sound Of Silence.

Сьогодні вночі на Євробаченні перемогла Джамала. Також до п'ятірки лідерів увійшли представники Австралії, Росії, Болгарії та Швеції. В цілому за результатами глядацького голосування найбільше голосів набрав російський виконавець Сергій Лазарєв - 361. Джамалі глядачі віддали 323 голоси. Проте у загальній сумі за результатами двох етапів голосування українській співачці вдалося випередити і австралійку, і росіянина. Набравши в загальній сумі 534 бали, Джамала виграла Євробачення-2016.