Аеророзвідка проти наркозлочинців: скандальний Кива презентував свій останній проект

16:35, 17 травня 2016
Суспільство
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Начальник Департаменту з протидії наркозлочинності Нацполіції Ілля Кива заявив про створення у структурі відомства нового підрозділу – відділу аеромобільної розвідки.

Ківа / facebook.com

Про це Кива написав на своїй сторінці у Facebook.

"На цей підрозділ буде покладено функції виявлення незаконних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також супроводу спецоперацій із затримання наркозлочинців", - розповів головний наркополіцейський.

Він упевнений, що це нововведення дозволить здійснювати виявлення незаконних і дикорослих посівів нарковмісних рослин на більш широких масивах територій, а також у найбільш важкодоступних для інших видів транспорту місцях.

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Крім того, за словами Киви, цей підрозділ також дозволить оперативно, з можливістю складання перспективних маршрутів, контролювати і перекривати канали переміщення осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, під час спецоперацій з їхнього затримання.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, закликаючи звільнити Киву з посади начальника Департаменту з протидії наркозлочинності Нацполіції. Тоді йшлося про його заяви в Facebook.

22 квітня 2016 року під час прес-конференції керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе повідомила про внесення на розгляд Авакова документів про звільнення Киви з займаної ним посади з урахуванням чергових його висловлювань щодо учасників антитерористичної операції.

14 травня стало відомо, що Аваков переводить скандального наркоборця Киву на нову посаду.

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