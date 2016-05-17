Поліція опублікувала фоторобот крадія стародруку з бібліотеки Вернадського

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Шевченківське управління поліції в місті Києві розшукує чоловіка, який підозрюється у скоєнні крадіжки стародруку.

Читайте такожВикрадені в Італії картини трималися на острові в дельті Дністра, а ФСБ планувала власну операцію - ДПСУ (відео)

На сайті Головного управління Національної поліції у місті Києві опубліковано фоторобот зловмисника. Поліція просить уважно подивитися на фоторобот, зроблений за описом людей, які безпосередньо з цим чоловіком контактували.

"Прикмети зловмисника: на вигляд 35-40 років, зріст 170-172 см, вилиці широкі, волосся русяве, ніс і губи середнього розміру, худорлявої статури", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що "якщо ви впізнали людину, схожу на зображенні, прохання негайно повідомити за телефонами 102 або (044) 486-03-06, 486-56-02".

Читайте такожCБУ знайшла чотири картини, викрадені з голландського музею

Як повідомляв УНІАН, 10 травня до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що з бібліотеки по вулиці Володимирській з відділу стародруків викрали книгу 1574 року видання. Крадіжку виявила заступник з наукової роботи, після чого одразу ж заявила до органів внутрішніх справ.

Слідчим відділом управління поліції відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

«Апостол» має наукову й історичну цінність, є першою друкованою книгою в Україні. Відомо про понад 90 примірників цього видання. Книга містить церковнослов’янський переклад «Діянь і послань апостольських».