Справу проти ректора вишу, яка намагалася дати хабара заступнику міністра, передали до суду
Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування у кримінальному провадженні за фактом передачі ректором одного з вищих навчальних закладів Бердянська Запорізької області хабара заступнику міністра освіти і науки з метою отримання позитивного висновку щодо акредитації навчального закладу.
Як повідомляє прес-служба НАБУ, обвинувальний акт за ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), затверджений прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, скеровано до суду.
Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а її майно заарештовано. Якщо провину ректора буде доведено у суді, їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.
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В рамках даного провадження також вирішується питання про накладання штрафу у розмірі від 20 до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на юридичну особу – ВНЗ, в інтересах якого діяв правопорушник.
Відомості про це кримінальне провадження було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на початку березня 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня було затримано ректора одного з університетів Запорізької області, яка намагалася дати заступнику міністра освіти і науки Андрію Гевку хабара у розмірі 10 тисяч доларів. Інцидент було знято на відео співробітниками СБУ і НАБУ, до яких напередодні звернувся сам заступник міністра.