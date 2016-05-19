Справу проти ректора вишу, яка намагалася дати хабара заступнику міністра, передали до суду

Як повідомляє прес-служба НАБУ, обвинувальний акт за ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), затверджений прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, скеровано до суду.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а її майно заарештовано. Якщо провину ректора буде доведено у суді, їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

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В рамках даного провадження також вирішується питання про накладання штрафу у розмірі від 20 до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на юридичну особу – ВНЗ, в інтересах якого діяв правопорушник.

Відомості про це кримінальне провадження було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на початку березня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня було затримано ректора одного з університетів Запорізької області, яка намагалася дати заступнику міністра освіти і науки Андрію Гевку хабара у розмірі 10 тисяч доларів. Інцидент було знято на відео співробітниками СБУ і НАБУ, до яких напередодні звернувся сам заступник міністра.