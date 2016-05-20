У Києві СБУ затримала терориста "Аль-Каїди" (фото)
11:18, 20 травня 2016Суспільство
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СБУ затримала чоловіка, який входить до терористичної організації "Аль-Каїда".
Суд арештував іноземця на 40 діб / ssu.gov.ua/sbu
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Бойовика правоохоронці виявили у Києві, коли той намагався за підробним українським паспортом отримати закордонний.
Чоловік перебуває у міжнародному розшуку та є громадянином однієї з країн Азії.
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"Суд арештував іноземця на 40 діб до надходження запиту про його видачу", - йдеться в повідомленні.
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