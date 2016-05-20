Прокуратура закрила справу про держзраду проти скандального екс-керівника вінницької поліції Шевцова

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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«18 березня ми порушили кримінальну справу, розслідування тривало впродовж двох місяців, було проведено близько 70 допитів, експертизи, опитано людей, які в соцмережах заявляли, що він злочинець. Подальше розслідування проводила прокуратура. Наскільки мені відомо, сьогодні прокуратура Вінницької області проведе об 11-й годині брифінг, де розповість, чому було прийнято рішення закрити провадження за 111-ю статтею Кримінального кодексу України (державна зрада)»,- сказала Гітлянська.

Довідка УНІАН. Шевцова було призначено на посаду начальника обласної поліції 28 січня 2016 року. На початку березня у Вінниці відбулися акції протесту, учасники яких вимагали відставки вихідця з окупованого Севастополя Шевцова, звинувачуючи його в сепаратизмі.

14 березня голова Нацполіції Хатія Деканоідзе підписала наказ про відсторонення Шевцова від виконання посадових обов'язків через необхідність проведення перевірки у зв'язку з нововиявленими обставинами, а потім задовольнила його рапорт про відставку.

17 березня співробітники СБУ затримали Шевцова, який намагався втекти до Росії. Проти нього СБУ відкрила провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада). Тоді ж у Службі не виключали, що Шевцову, крім державної зради, можуть бути висунуті інші обвинувачення.

20 березня Вінницький міський суд залишив без розгляду клопотання слідчих УСБУ у Вінницькій області про взяття під варту Шевцова. Своє рішення суддя мотивував тим, що сплив термін 72-годинного затримання підозрюваного. Шевцов був звільнений з-під варти у залі суду й залишив приміщення у супроводі близько 10 осіб, які посадили його в авто з київськими номерами та повезли у невідому напрямку.