Наливайченко про катастрофу МН17: влада повинна відстоювати інтереси України, а не країни-агресора
Родичі пасажирів збитого бойовиками у небі над Донбасом Боїнга MH17 можуть подати матеріальні позови проти України, як вони зробили це щодо РФ і її президента Володимира Путіна.
Про це екс-голова СБУ, лідер громадсько-політичного руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив під час перебування і зустрічі з громадськістю у Дніпрі.
"Я стверджував ще будучи на посаді голови СБУ, що в рамках діючого кримінального провадження український суд мав притягнути до відповідальності за збиття літака громадянина Гіркіна та інших відповідальних осіб РФ", - сказав Наливайченко.
Він пояснив, що це дало б можливість визнати РФ причетною стороною до збиття Боїнгу МН17.
"Однак керівництво країни не прореагувало на мою пропозицію тиснути юридично у бік Росії. Вони обрали політичні вигоди і лобіювання інтересів країни агресора, а не України", - заявив Наливайченко.
Читайте такожКатастрофа MH17 на Донбасі: з'явилося відео перевезення "Бука" до ймовірного місця пуску
Він також припустив, що відсутність такого кримінального провадження на території України може призвести до появи позовів щодо України. Оскільки літак був збитий у повітряному просторі України і з території України. Навіть, якщо контроль над територіями був з боку бойовиків.
Раніше іноземні ЗМІ повідомили, що 33 родичі жертв катастрофи рейсу МН17 подали до Європейського суду з прав людини позов проти РФ і її президента. Вони вимагають 330 млн дол компенсації за моральну шкоду від Росії та особисто президента Володимира Путіна. Відповідний позов до Європейського суду з прав людини подала австралійська юридична фірма LHD.