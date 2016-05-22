Наливайченко про катастрофу МН17: влада повинна відстоювати інтереси України, а не країни-агресора

Про це екс-голова СБУ, лідер громадсько-політичного руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив під час перебування і зустрічі з громадськістю у Дніпрі.

"Я стверджував ще будучи на посаді голови СБУ, що в рамках діючого кримінального провадження український суд мав притягнути до відповідальності за збиття літака громадянина Гіркіна та інших відповідальних осіб РФ", - сказав Наливайченко.

Він пояснив, що це дало б можливість визнати РФ причетною стороною до збиття Боїнгу МН17.

"Однак керівництво країни не прореагувало на мою пропозицію тиснути юридично у бік Росії. Вони обрали політичні вигоди і лобіювання інтересів країни агресора, а не України", - заявив Наливайченко.

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Він також припустив, що відсутність такого кримінального провадження на території України може призвести до появи позовів щодо України. Оскільки літак був збитий у повітряному просторі України і з території України. Навіть, якщо контроль над територіями був з боку бойовиків.

Раніше іноземні ЗМІ повідомили, що 33 родичі жертв катастрофи рейсу МН17 подали до Європейського суду з прав людини позов проти РФ і її президента. Вони вимагають 330 млн дол компенсації за моральну шкоду від Росії та особисто президента Володимира Путіна. Відповідний позов до Європейського суду з прав людини подала австралійська юридична фірма LHD.