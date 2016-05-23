У МЗС відреагували на скандал із "цигарковим дипвантажем": контрабанду віз не дипломат

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату МЗС Вадим Пристайко.

«Не дипломат, не співробітник посольства... був затриманий, а член родини. Це ставить перед нами серйозне питання як ми все ж таки ставимося до відповідальності наших членів родин", - наголосив Пристайко, не назвавши при цьому прізвище дипломата, а запропонував натомість називати затриманого як громадянин "Л".

За словами заступника міністра, у цієї особи дійсно був дипломатичний паспорт як у члена родини співробітника посольства України у Словаччині.

Автомобіль та вантаж цигарок заарештовані. «Ведеться рослідування нашими фіскальними органами», - сказав Пристайко.

Він зазначив, що дипломатичний паспорт затриманого належить йому за законом.

«Кожен член родини (дипломата), виїжджаючи за кордон і акредитуючись, отримує дипломатичний паспорт», - зауважив чиновник.

При цьому він не відповів на запитання, які наслідки будуть для першого секретаря посольства України у Словаччині Оксани Ліщишин, яка нібито підписала лист про те, що у автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж.

«Я не бачив листа. Про цей лист говорив Геннадій Москаль (голова Закарпатської ОДА – УНІАН). Я хочу побачити лист, який підписали. Ми готові дуже жорстко ставитись до наших людей. Єдине - ми маємо ставитись справедливо», - наголосив Пристайко.

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Він запевнив, що на даний момент він не отримував цього листа.

"Міністерство закордонних справ не давало права цій родині використовувати ніякий наш автотранспорт, ніякі наші можливості. Ніяка пошта їм не передавалась: ні дипломатична, ніяка інша», - сказав Пристайко.

Заступник глави МЗС сказав, що затримане авто було приватним.

"Це безумовно, скандальна ситуація для нашого посольства", - заявив він.

Пристайко сказав, якщо наявність листа про перевезення дипломатичного вантажу підтвердиться, це буде дуже серйозне порушення.

Як повідомляв УНІАН, закарпатські митники вилучили майже 60 тис. цигарок в українця з дипломатичним паспортом та листом від одного з посольств України про те, що в автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж, який не підлягає контролю.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Москаль заявляє, що контрабандні цигарки через кордон намагався провезти мешканець Києва Сергій Ліщишин, який є чоловіком першого секретаря Посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин.