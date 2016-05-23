На Кіровоградщині суд заарештував мера Гайворона: попався на хабарі в $2 тисячі

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, одночасно суд визначив можливість внесення застави в розмірі 413 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, військовою прокуратурою Південного регіону України спільно з Управлінням захисту економіки в м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України високопосадовця було затримано під час одержання 2 тис. дол неправомірної вигоди.

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Міський голова Гайворона за сприяння у виділенні земельної ділянки вимагав від представника підприємства 5 тис. дол. Під час одержання частини цієї суми його і було затримано. Незаконно отримані грошові кошти вилучено слідчими прокуратури.

Затриманому вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.